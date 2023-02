Vente de Manchester United : des candidatures du Qatar et de l'Arabie saoudite pressenties

"Plusieurs groupes privés de Ryad se sont formellement renseignés" auprès de la banque américaine Raine, chargée de la vente par les Glazer, écrit vendredi le quotidien anglais The Telegraph. "Il reste à voir si l'Arabie saoudite dépose vraiment une offre", tempère-t-il, "mais des intermédiaires agissant au nom de plusieurs groupes dans le pays ont signé pour avoir accès aux documents relatifs à la vente".

Propriétaires du club depuis 2005, les Glazer l'ont mis en vente fin novembre et attendent des offres fermes pour vendredi soir.

Plusieurs "offres détaillées ont déjà été reçues par les Glazer", poursuit le Telegraph, qui précise aussi qu'en tant qu'entité cotée à la Bourse de New York, MU et ses représentants seront légalement obligés d'étudier toute offre arrivée après vendredi.

Ouverts à une vente partielle du club, même s'ils semblent préférer une vente complète, les Glazer espèrent conclure la transaction d'ici fin avril.

Les prétendants ne devraient pas manquer pour ce qui est considéré comme le club de football le plus connu au monde, avec le Real Madrid et le FC Barcelone.

Probablement plus de trois candidats

Supporter revendiqué de Manchester United, le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, propriétaire du groupe pétrochimique Ineos, a été le premier et, à ce jour, le seul à s'être publiquement déclaré.

Une offre en provenance du Qatar est attendue et maintenant, l'Arabie saoudite est prête à entrer dans la danse à son tour, alors que d'autres candidats au rachat, notamment américains, ne sont pas à exclure.

Pour des raisons réglementaires, d'éventuels repreneurs saoudiens devront toutefois prouver à la Premier League et à l'UEFA qu'ils n'ont aucun lien avec le fonds souverain PIF qui contrôle 80% de Newcastle depuis octobre 2021 et un rachat pour un peu plus de 350 M EUR.

Les Qataris, propriétaires du Paris SG, ou Ratcliffe, qui contrôle Nice en France et Lausanne en Suisse, aussi, d'autant que dans certains pays, la question de l'étanchéité entre acteurs privés et publics se pose de façon accrue.

Une source ayant connaissance du dossier avait cependant assuré à l'AFP mercredi que les porteurs de l'offre qatarie n'avaient rien à voir avec Qatar Sports Investments (QSI), propriétaire du PSG, ni sa maison-mère, le fonds souverain Qatar Investment Authority et qu'il n'y avait "aucun risque" que le problème se pose.

Embellie sportive des Red Devils

La "success story" sportive de Newcastle depuis son passage sous pavillon saoudien -- les Magpies sont 4e de la Premier League, un classement qu'ils n'avaient plus atteint depuis près de 25 ans --, a de quoi enflammer l'imagination des supporters des Red Devils.

A la peine sportivement depuis plus de dix ans - leur 20e et dernier titre de champion remonte à 2013 et le club n'a remporté depuis que des trophées relativement mineurs compte tenu de son statut -, les Mancuniens vivent aussi leur meilleure saison depuis longtemps.

Troisièmes du championnat, à cinq longueurs seulement de Manchester City et Arsenal, et après avoir livré un match de très haut niveau jeudi à Barcelone (2-2) en barrage aller d'accès aux 8e de finale de la Ligue Europa, il ne semble plus leur manquer grand chose pour retrouver leur aura passée.

"C'est notre club et évidemment que nous sommes impliqués. Mais nous nous concentrons sur le terrain, sur l'entraînement et notre façon de jouer, les matches (...) D'autres au sein du club devront prendre les décisions et faire les efforts pendant ce processus, mais ce n'est pas notre rôle", a souligné l'entraîneur Erik Ten Hag après le match.

Avec une valorisation boursière supérieure à quatre milliards d'euros, tout laisse à penser qu'une vente totale de Manchester United battrait le record de la plus grosse vente d'un club sportif.

Son rival Chelsea a été vendu en mai pour 4,8 milliards d'euros à des investisseurs américains, mais le montant comprenait deux milliards d'euros de promesses d'investissements, alors que l'équipe de football américain des Denver Broncos (NFL) a changé de mains pour 4,4 milliards d'euros en juin.