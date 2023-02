Quelque 3 000 employés de Pouyuen Vietnam, détenu par le Taïwanais Pou Chen, vont perdre leur travail à la fin du mois de février, et 3 000 autres ne verront pas leur contrat renouvelé, selon un document de la direction travail de la ville d'Hô Chi Minh-Ville dont l'AFP a obtenu copie lundi.

Les autorités ont évoqué "un carnet de commandes très faible en 2023".

Le Vietnam, l'un des plus grands exportateurs mondiaux de textiles, chaussures et meubles, subit la crise du coût de la vie affectant ses clients occidentaux, qui consomment moins qu'avant. Pouyuen est le plus grand employeur de Hô Chiinh-Ville, la capitale économique du Sud du pays, avec près de 50 000 employés. L'annonce, qui a été partagée avec le syndicat représentant la main-d'oeuvre, "doit être faite aux travailleurs concernés le 25 février", a précisé le document.

Les ouvriers continueront à être payés jusqu'à ce qu'ils reçoivent des allocations chômage, selon les autorités.