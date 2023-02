Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 164 milliards de dollars pour la période achevée au 31 janvier, soit le 4e trimestre de son exercice décalé, nettement mieux que prévu et en hausse de 7,3 % sur un an. Mais il anticipe un bénéfice par action compris entre 5,90 et 6,05 dollars pour l'exercice fiscal en cours, en dessous des attentes du marché.

Dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street, l'action de Walmart chutait de près de 4%.

Premier employeur privé aux Etats-Unis et réputé pour ses prix souvent plus abordables que ses concurrents, le géant de Bentonville (Arkansas) est sous pression dans un contexte d'inflation persistante. La hausse du coût de la vie pousse les consommateurs à se focaliser sur les produits jugés de première nécessité.

Au 4e trimestre de son exercice décalé, Walmart a affiché une santé solide dans l'alimentaire ainsi que dans d'autres segments comme les produits pour animaux ou les produits d'hygiène personnelle. En revanche, des catégories comme les jouets, les vêtements ou les produits électroniques ont rencontré plus de difficultés.

Le groupe, qui opère plus de 10 000 magasins dans le monde, a dégagé des revenus de 113,7 milliards de dollars aux Etats-Unis (+8%) et de 27,6 milliards dans le reste du monde (2,1%).

Son enseigne d'entrepôts de vente au détail, Sam's Club, a elle réalisé un chiffre d'affaires de 21,4 milliards de dollars.