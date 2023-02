Le dividende sera réduit de 36,5 à 12,5 cents par action, soit le niveau le plus bas depuis 16 ans. "La société réduit également temporairement les programmes de rémunération et de primes pour les employés et les administrateurs, et le conseil d'administration a décidé de réduire temporairement sa rémunération", a indiqué Intel dans un communiqué. Elle n'en dit pas plus.

Intel avait déjà annoncé en octobre qu'il prévoyait de réduire ses coûts de 3 milliards de dollars cette année. D'ici à la fin de 2025, 8 à 10 milliards de dollars d'économies annuelles doivent être réalisées. Entre autres, le budget d'investissement dans de nouvelles usines est également revu à la baisse.

Le groupe de puces souffre de la forte baisse des ventes d'ordinateurs, après avoir atteint un pic au début de la crise corona. Il perd également des parts de marché au profit de ses concurrents. Au dernier trimestre (les trois derniers mois de 2022), Intel a enregistré un chiffre d'affaires de 14 milliards de dollars, soit un tiers de moins qu'un an plus tôt. Pour le trimestre en cours, un revenu de 10,5 à 11,5 milliards de dollars est attendu.

Intel a versé un dividende pour la première fois en 1992 et il n'a été augmenté que depuis.