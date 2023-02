Des appareils Apple historiques vont être mis aux enchères à Los Angeles

La collection "Hanspter Luzi Vintage Apple Archive" a été rassemblée pendant des décennies par un professeur et entrepreneur suisse, qui s'en sépare désormais.

Ces vieux ordinateurs, autrefois composants du quotidien, sont désormais des "objets historiques" a expliqué à l'AFP Erik Rosenblum de la maison d'enchères Julien's Auctions, qui organise cette vente à Beverly Hills près de Los Angeles. Ils "ont vraiment façonné l'air du temps, et ont changé la façon dont nous travaillons, apprenons, fonctionnons et communiquons", a-t-il ajouté.

La collection comprend un Apple II Plus, une antiquité produite entre 1979 et 1982, qui ressemble à une machine à écrire surmontée d'un écran, et dotée d'un lecteur de disques et d'une manette de jeu.

Les amateurs pourront aussi acquérir un Macintosh original de 1984, le lointain ancêtre des écrans plats siglés d'une pomme peuplant aujourd'hui de nombreux bureaux.

"Toutes ces pièces sont les grands-pères de nos iPhones, iPads et iMacs", a résumé M. Rosenblum. "C'est très cool de voir l'évolution."

Cette vente aux enchères aura lieu le 30 mars. Elle se déroulera dans un contexte de très fort intérêt pour les articles vintage d'Apple : ce week-end, une Américaine qui avait conservé un iPhone de 2007, jamais déballé, a réussi à le vendre plus de 63 000 dollars en ligne.