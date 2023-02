Le bénéfice net de Solvay décolle de plus de 67 % en 2022 et atteint un "record historique"

Dopé par la hausse des prix et une demande soutenue, Solvay a enregistré un Ebitda record en 2022, en hausse de 28 %, à 3,229 milliards d'euros, annonce l'entreprise à l'occasion de la présentation de ses résultats annuels. "Les perspectives sont supérieures au consensus et dépassent de plus de 25 % le niveau de rentabilité pré-covid", se réjouit le géant de la chimie belge, qui annonce également "être en bonne voie pour une séparation en deux sociétés indépendantes solides au second semestre 2023".