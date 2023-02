Mediahuis, qui détient aujourd'hui - directement ou indirectement - 75% des actions de la radio Nostalgie en Flandre, restera actionnaire majoritaire après la vente avec (directement et indirectement) 55% des actions.

Cette prise de participation ne concerne pas Nostalgie francophone, qui fait partie du groupe média NGroup (NRJ).

Nostalgie touche quotidiennement quelque 363.000 auditeurs en Flandre, ce qui représente une part de marché de 6,2%. La nouvelle licence FM de Nostalgie a débuté le 1er janvier 2023, a rappelé Telenet. Avec cette licence, Nostalgie est assurée de pouvoir continuer à faire de la radio sur la bande FM durant les cinq prochaines années.

La vente finale des actions par Mediahuis à Telenet est soumise aux notifications et approbations nécessaires. Après l'approbation, le but des deux parties est de rendre le résultat de la nouvelle collaboration audible et visible à partir de l'automne 2023, a conclu Telenet.