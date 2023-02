Après des résultats décevants, l’action de Galapagos touche son niveau le plus bas depuis 2016

L’action de Galapagos a plongé de plus de 6 % à l’ouverture de la Bourse de Bruxelles vendredi. L’entreprise active dans la biotechnologie affichait ainsi son cours de Bourse le plus bas en plus de sept ans. Elle est ensuite parvenue à redresser la barre en séance, limitant ses pertes à 3 %. Peu après 10h30, elle affichait un recul de 2,70 % à 35,63 euros, après un plus bas à 34,27 euros. À son apogée en février 2020, elle s’échangeait à près de 240 euros.