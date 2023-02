De la ferme au palais de Justice : "Les clients n'aiment pas les longs mémos sur la jurisprudence, ils attendent des solutions"

Plantons le décor. On est au 22e étage de la tour Sablon à côté de la place éponyme. Des baies vitrées, on a une vue impressionnante sur Bruxelles et son palais de Justice. What else pour un bureau d'avocats américain...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous