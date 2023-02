Pour ses 140 ans, Côte d’Or lance 140 "tickets d'or"

Snapchat, spécialiste de la réalité augmentée : “Elle ouvre de nouvelles voies pour se connecter aux autres”

Libre Eco week-end | Selon le rapport Digital 2023 de We Are Social et Meltwater, Snapchat fédère chaque mois 635 millions d’utilisateurs, loin derrière Facebook et Whatsapp. Mais son audience est en croissance un peu partout.