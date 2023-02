La famille Saverys a provoqué le "chaos" au sein d'Euronav, selon le CEO de l'entreprise

Alors que la reprise de la compagnie pétrolière belge par la norvégienne Frontline a échoué, la famille fondatrice Saverys contrôle désormais 25 % d'Euronav via la CMB et la société du CEO de Frontline John Frederiksen détient également 25 % des actions.

Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 23 mars pour décider du futur de l'entreprise. La famille Saverys veut remplacer tout le conseil d'administration, et diversifier et verdir l'entreprise à long terme. Le CA actuel veut, lui, maintenir son cap actuel et plaide pour "l'évolution, pas la révolution".

Le 15 février, la CMB - la société de la famille Saverys - s'est adressée aux actionnaires lors d'une conférence téléphonique. Ce lundi, c'était au tour de l'actuel management d'Euronav de s'exprimer. Le moins que l'on puisse dire est qu'il rejette totalement les plans de la CMB.

Pour le CEO d'Euronav Hugo De Stoop - qui aurait été le CEO de l'entreprise issue de la fusion avec Frontline -, la famille a apporté le "chaos" en déjouant un "accord fantastique". Auparavant, le CA d'Euronav avait déjà remis en question l'indépendance des trois administrateurs que la CMB souhaite nommer chez Euronav. La direction de l'entreprise appelle les actionnaires à voter contre leur nomination et à conserver l'actuel CA.

Peu importe à quel point la bataille fait rage, M. De Stoop semble cependant conscient que chaque partie aura besoin de l'autre. Il espère que les actionnaires pourront rassembler les trois parties - la CMB, les administrateurs actuels et M. Frederiksen - dans un conseil d'administration étendu. "Un dialogue constructif est possible. Je connais tous les candidats administrateurs et je suis convaincu qu'il y aura une dynamique positive et que les divergences d'opinion pourront être surmontées", a-t-il conclu.