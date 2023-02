Le milliardaire chinois disparu Bao Fan serait interrogé par les autorités

La banque n'a aucun contact avec Bao et ne sait pas où il se trouve. "Le conseil d'administration a pris note du fait que M. Bao coopère actuellement à une enquête menée par certaines autorités en Chine". La banque affirme qu'elle coopérera pleinement avec l'enquête.

Cette disparition alimente les spéculations sur une nouvelle répression du gouvernement à l'encontre du secteur financier. Bao Fan est considéré comme l'un des hommes d'affaires chinois les plus prospères de ces 20 dernières années.

Il n'est pas rare que les plus hauts dirigeants chinois soient mis au secret lorsqu'ils sont impliqués dans une enquête, mais l'absence de Bao Fan donne des frissons au secteur financier. Bao Fan a des relations dans de nombreux secteurs et est le banquier de prédilection de certaines des plus grandes entreprises chinoises.

Le président chinois Xi Jinping a lancé une enquête anti-corruption contre le secteur financier fin 2021, qui a fait tomber des dizaines de dirigeants de banques.