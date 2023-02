Pourquoi le lait sans lactose coûte plus cher

C'est un peu une lapalissade, mais voilà : le lait sans lactose est avant tout du lait et non du lait végétal. "Le lactose est naturellement présent dans les produits laitiers. L'organisme a besoin d'une enzyme, la lactase, pour effectuer la dissociation du lactose en glucose et en...