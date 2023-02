La perte nette de l'entreprise, qui s'élevait à 123 millions d'euros l'année précédente, inclut des frais exceptionnels à la suite de la fusion avec la société cotée I2PO.

Le service concurrent du géant Spotify a perdu quelque 200.000 abonnés (-2,2%) au niveau mondial et a concentré ses investissements marketing vers la France, où son nombre d'utilisateurs en direct a progressé de 8% sur la période, pour atteindre 3,5 millions.

"Le plus important, c'est que nous avons assuré un financement pour la société en l'introduisant en Bourse durant l'été et que nous sommes de retour à une croissance très saine à deux chiffres", a commenté Jeronimo Folgueira, le dirigeant de Deezer, interrogé par l'AFP.

L'évolution du cours de l'action, divisé par plus de 3 depuis juillet dans le sillage de toutes les valeurs technologiques, a été "décevant", a-t-il reconnu, "mais nous pensons que, si nous réalisons [une bonne performance] et que le marché se redresse, il y a un grand potentiel de hausse".

En 2022, à la suite de plusieurs hausses de tarifs, le chiffre d'affaires de Deezer a progressé de 13%, à 451 millions d'euros.

L'entreprise prévoit une progression annuelle de ses ventes de plus de 10% jusqu'en 2025 et ambitionne à cet horizon d'atteindre un résultat d'exploitation positif.

La plateforme souhaite également innover et a notamment investit dans Driift, spécialiste britannique de la diffusion de concerts en direct. Elle a retransmis en juin les performances des rappeurs marseillais Jul et Gazo.

La société a également lancé des quiz musicaux, la traduction de paroles ou l'identification d'un titre en fredonnant la mélodie.

"Nous avons beaucoup de fonctionnalités uniques et nous continuons de travailler avec les labels pour offrir aux artistes de nouvelles possibilités pour monétiser leur audience", a expliqué M. Folgueira.

Enfin, Deezer, qui génère plus de 26% de ses recettes via ses partenariats avec des entreprises et des opérateurs, envisage de commercialiser certains services d'intelligence artificielle, comme la reconnaissance des musiques ou le découpage de celles-ci entre les parties vocales et instrumentales.