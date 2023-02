La holding anversoise Ackermans & van Haaren affiche un bénéfice record

AvH, qui dispose de participations dans CFE et DEME notamment, explique ce résultat record par les performances de toutes les parties du groupe mais également par les sorties d'Anima et de Manuchar. Leur vente a permis d'enregistrer des plus-values de plus de 330 millions d'euros en 2022.

La holding proposera de verser un dividende de 3,10 euros par action, en augmentation de 13%, à l'assemblée générale des actionnaires qui aura lieu le 23 mai prochain.

L'année 2023 s'annonce également sous les meilleurs auspices, la holding ayant déjà enregistré une plus-value de 19 millions d'euros qualifiée d'"encourageante" sur la vente de Telemond. Le groupe dispose de plus de 550 millions d'euros en liquide grâce à cette transaction "pour continuer à investir dans le portefeuille existant ainsi que dans de nouvelles participations". Le CA s'attend dès lors, "sauf circonstances imprévues", à un résultat solide cette année, conforme à ceux obtenus l'an dernier.