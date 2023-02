Recticel : la vente de la division mousse sera finalisée au premier trimestre

Recticel propose un dividende de 0,31 euro par action, soit 2 cents de plus que l'année dernière. Après la conclusion de la vente de la division mousse, "le conseil d'administration décidera du principe et du montant d'une distribution en espèces aux actionnaires".

Le chiffre d'affaires et le bénéfice ont tous deux augmenté l'an dernier. Le bénéfice brut ajusté (ebitda, ou bénéfice avant intérêts, impôts et dépréciations) a augmenté de 28,4 % pour atteindre 62,2 millions d'euros. L'attente moyenne des analystes était légèrement supérieure, à 64,3 millions d'euros, écrit l'agence de presse Bloomberg.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 25 % l'année dernière pour atteindre 561,5 millions d'euros. La société Trimo, récemment acquise, a apporté une contribution positive de 129,2 millions d'euros, tandis que la suppression progressive des ventes de matières premières chimiques aux entreprises automobiles cédées a représenté une baisse de revenus de 48,9 millions d'euros.

"Le marché européen de la construction est devenu de plus en plus difficile en 2022, avec des incertitudes économiques croissantes et une inflation historiquement élevée et des taux d'intérêt en hausse qui pèsent de plus en plus sur l'activité de construction", a déclaré le PDG dans le communiqué de presse. "Dans ces circonstances, je suis fier de tous nos employés et je tiens à les remercier. Grâce à leur concentration et à leurs contributions, nous avons été en mesure de réaliser des volumes légèrement plus élevés pour les panneaux d'isolation et des volumes stables pour les panneaux isolants en 2022 par rapport à 2021. La réactivité sur les prix et la gestion des marges ont à leur tour contribué à des résultats solides."

Pour 2023, l'entreprise s'attend à être "bien positionnée malgré le manque de visibilité actuel". Aucune perspective concrète n'est donnée.