"Verser 53,5 milliards, c’est scandaleux et immoral": Greenpeace épingle 20 géants de l'agro-alimentaire pour leur politique de dividendes

Le dernier rapport de Greenpeace sur l'industrie alimentaire et la famine tacle 20 entreprises qui, selon l'organisation, font la loi et s'enrichissent sur le dos des personnes les plus vulnérables.