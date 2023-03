500 millions de livres ou pas d'usine au Royaume-Uni : Jaguar sollicite le gouvernement britannique en vue de construire une usine de batteries

"Le groupe indien est sur le point de choisir entre l'Espagne et le sud-ouest de l'Angleterre pour son usine et a donné des 'semaines' aux ministres britanniques pour s'engager financièrement", a précisé le Financial Times, citant des sources proches du dossier, dans son édition de mercredi.

Tata se pencherait sur un partenariat avec le géant chinois des batteries Envision dans le Somerset, selon le quotidien économique. Envision fabrique déjà des batteries au Royaume-Uni pour Nissan, avec qui il construit aussi une nouvelle "giga-usine" à Sunderland, au sud de Newcastle.

Contactée par l'AFP, la branche de Tata Motors au Royaume-Uni a dit "ne pas commenter les rumeurs ou les spéculations", tandis que le gouvernement britannique n'a pas répondu dans l'immédiat.

La décision de Tata d'implanter cette usine hors du Royaume-Uni serait un nouveau coup dur pour le secteur et le gouvernement, après le dépôt de bilan en janvier de la société britannique Britishvolt, dédiée à la construction d'une vaste usine de batteries pour voitures électriques. Cette faillite a fait couler beaucoup d'encre au Royaume-Uni et entraîné des critiques envers le gouvernement, car elle portait un coup à ses ambitions d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

La société a finalement été rachetée par l'australienne Recharge pour une somme non divulguée, une opération finalisée lundi, mais une vingtaine de salariés seulement conservent leur emploi sur environ 300 personnes employées par Britishvolt avant le dépôt de bilan.

Jaguar veut passer au tout électrique à partir de 2025, mais la marque ne dispose aujourd'hui que d'un seul véhicule tout électrique, la I-Pace. Il faudra attendre 2024 pour découvrir le prochain modèle de la gamme, ainsi que le premier modèle tout électrique de Land Rover.

Le constructeur a récemment connu des turbulences, avec la démission mi-novembre "pour raisons personnelles" de son patron Thierry Bolloré et la pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui l'a forcé à réduire sa production au Royaume-Uni.