Boeing reçoit un contrat à plus d'un milliard de dollars pour des avions-radar à destination de l'US Air Force

Boeing entamera le développement de deux nouvelles variantes américaines de l'avion E-7 Airborne Early Warning & Control (AEW&C) par le biais d'un contrat de 1,2 milliard de dollars, a-t-il indiqué dans un communiqué, sans préciser le calendrier de ce programme. L'US Air Force a sélectionné en avril dernier le E-7 Wedgetail pour remplacer une partie de sa flotte d'avions-radar E-3G Sentry, une décision qui pourrait influencer le choix de l'Otan pour l'avenir de sa propre capacité d'alerte avancée.

"Le E-7 est une plate-forme éprouvée", a déclaré un vice-président de Boeing et directeur général du programme E-7, Stu Voboril, cité par le communiqué. "C'est le seul avion avancé capable de répondre aux exigences à court terme d'alerte et de contrôle aéroportés de l'US Air Force tout en permettant l'intégration au sein de la force interarmées", a-t-il ajouté.

L'E-7 est déjà en service dans les forces aériennes australienne, sud-coréenne et turque, et a été sélectionné par la Royal Air Force (RAF) britannique. Il est, selon Boeing, capable de suivre simultanément plusieurs menaces aériennes et maritimes avec une couverture à 360 degrés via le capteur MESA (Multi-role Electronically Scanned Array), qui détecte et identifie des cibles adverses à longue distance.

L'USAF, qui dispose d'une flotte de 31 Awacs E-3G - mais elle devrait être réduite à seize appareils cette année -, n'a jamais précisé le nombre d'E-7 qu'elle compte acheter. Elle attend la livraison "rapide" d'un prototype attendue au cours l'année fiscale 2027. Une décision sur la production sera prise en 2025.

L'Otan dans la foulée ?

L'Otan, qui possède en propre quatorze E-3 AWACS - un dérivé du Boeing 707 équipé d'une grande antenne rotative montée sur le dessus du fuselage -, devra aussi décider dans les prochaines années d'un remplaçant à l'horizon 2035, soit 50 ans après l'entrée en service du premier appareil. L'organisation a lancé le programme "Alliance Future Surveillance and Control" (AFSC, en français, future capacité de surveillance et de contrôle de l'Alliance).

Ces avions, basés à Geilenkirchen (ouest de l'Allemagne), sont capables de surveiller un vaste espace aérien et de guider, le cas échéant, des raids menés par des avions de combat. Ces appareils sont servis par des équipages multinationaux. Une quarantaine de Belges - dont des membres du personnel navigant - sont stationnés à Geilenkirchen.

Les États-Unis et la France disposent en outre de leurs propres Awacs, qui subissent également des mises à jour régulières, tout comme ceux de l'Otan dans l'attente de leur remplacement.

Le directeur général de l'Agence de gestion du programme du système aéroporté de détection lointaine et de contrôle de l'Otan (NAPMA), le général allemand Michael Gschossmann, a proposé en juin 2019 de remplacer rapidement les E-3 par des E-7.