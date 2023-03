L'année précédente, le Néerlandais avait gagné 5,7 millions d'euros et environ 6 millions en 2020.

Frans Muller a vu sa rémunération augmenter grâce aux résultats "robustes" obtenus par Ahold Delhaize au cours de l'année écoulée, est-il écrit dans le rapport annuel. Le chiffre d'affaires et la marge bénéficiaire sous-jacente ont augmenté, tandis que d'autres objectifs tels que le flux de trésorerie, la part d'aliments sains et la gestion des déchets ont également été pris en compte.

Depuis l'année dernière, la politique de rémunération du groupe met davantage l'accent sur la création de valeur à long terme. Ainsi, l'opportunité maximale du bonus annuel a été réduite et les incitants à long terme ont été augmentés. Les administrateurs doivent désormais conserver leurs actions pendant au moins cinq ans.

Le patron américain fait encore mieux

La rémunération du CEO se compose d'un salaire de base de 1,151 million d'euros (+1,9 % qu'en 2021), d'une prime annuelle en cash de 1,437 million (+1,8 %) et d'un paquet de 3,49 millions d'actions (+22,9 %).

Fait notable, Kevin Holt, le patron d'Ahold Delhaize USA, a gagné plus que le CEO du groupe en 2022, soit 6,6 millions d'euros.

Le groupe belgo-néerlandais a enregistré un chiffre d'affaires de 87 milliards d'euros l'année dernière, soit une hausse de 6,9% à taux de change constant. Le bénéfice d'exploitation sous-jacent a augmenté de 3,5% pour atteindre 3,73 milliards d'euros.

En Belgique, la situation sociale est actuellement tendue, Delhaize ayant récemment dénoncé la convention collective sur l'organisation des magasins. La chaîne de supermarchés veut "une organisation plus efficace au sein des magasins". Les syndicats craignent cependant "plus de flexibilité, plus de polyvalence et même des licenciements ou des fermetures".