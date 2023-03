Une entreprise pharmaceutique réduit de 70 % le prix de "ses insulines les plus communément prescrites"

"Lilly prend ces mesures pour faciliter l'accès aux insulines Lilly et pour aider les Américains qui peuvent avoir des difficultés à naviguer à travers un système de santé complexe, pouvant les empêcher d'obtenir de l'insuline à un prix raisonnable", explique dans un communiqué le groupe basé à Indianapolis, dans le centre des Etats-Unis. Cette baisse de 70% du prix des doses de ses insulines les plus vendues, Humalog et Humulin, sera effective à partir du quatrième trimestre 2023. Parallèlement, Eli Lilly va réduire le prix de son insuline générique Insulin Lispro à 25 dollars le flacon à partir du 1er mai.

Le groupe va aussi plafonner à 35 dollars par mois le montant maximum que les patients assurés consommant ses insulines devront payer en reste à charge, s'alignant ainsi sur des propositions du gouvernement américain. Ceux ne disposant pas d'assurances pourront souscrire à un programme spécial pour recevoir leur traitement contre 35 dollars par mois.

Le prix de l'insuline aux Etats-Unis, qui a beaucoup augmenté ces dernières années, est fréquemment critiqué pour son niveau prohibitif. Les fabricants de médicaments font régulièrement valoir qu'ils accordent parallèlement des rabais de plus en plus importants aux assureurs. Mais les augmentations de prix ont frappé de plein fouet les diabétiques sans assurance ou ceux devant payer un reste à charge élevé.

Biden demande, puis...

La loi visant à lutter contre l'inflation adoptée à l'été 2022 comprenait parmi ses mesures un plafonnement du reste à charge à 35 dollars par mois pour certains patients couverts par Medicare, l'assurance santé publique réservée aux personnes âgées aux Etats-Unis.

Le président américain Joe Biden a plaidé lors de son discours sur l'état de l'Union début février pour un élargissement de ce plafonnement à tous les diabétiques.

Le patron d'Eli Lilly lui-même, dans le communiqué, appelle "les décideurs politiques, employeurs et autres à nous rejoindre pour rendre l'insuline plus abordable". "Nous changeons la façon dont nous tarifons les insulines existant depuis longtemps mais nous savons que sept Américains sur dix n'utilisent pas d'insuline Lilly", explique-t-il.

... Biden applaudit

Dans la foulée, le président américain Joe Biden a salué l'annonce par le géant pharmaceutique Eli Lilly, avant d'exhorter à son tour les autres laboratoires pharmaceutiques à "suivre" cet exemple.

"Excellente nouvelle", a lancé sur Twitter Joe Biden, qui avait donc plaidé début février pour ce plafonnement des prix étendu à tous les diabétiques.