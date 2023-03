AB InBev augmente son dividende de moitié après des volumes records en 2022

Le brasseur, connu pour ses marques comme Jupiler, Stella Artois, Corona et Leffe, a augmenté ses volumes de bière et autres boissons de 2,3% pour l'ensemble de l'année 2022, à 595,13 millions d'hectolitres. Dans le détail, les volumes de ses bières propres ont crû d'1,8% et ceux des boissons autres que la bière (des spiritueux et des seltzers, des boissons à base d'eau gazeuse aromatisée à faible teneur en alcool) de 5,2%. Le quatrième trimestre a toutefois connu une baisse de 0,6% des volumes totaux.

Les recettes ont, elles, progressé beaucoup plus rapidement: +11,2% pour l'ensemble de l'année 2022, pour atteindre 57,79 milliards de dollars, avec une hausse par hectolitre de 8,6%. Avec plus de 16 milliards, le marché nord-américain en a représenté la plus grande part. C'est toutefois en Amérique du Sud que la croissance des revenus a été la plus forte: +28%, pour atteindre 11,6 milliards de dollars.

Des progrès ont également été réalisés sur le plan des bénéfices. Le bénéfice sous-jacent est en effet passé de 5,77 milliards de dollars en 2021 à 6,09 milliards de dollars. Le bénéfice sous-jacent par action a lui atteint 3,03 dollars, pour 2,88 en 2021.

AB InBev a par ailleurs continué à réduire sa dette, un élément important pour les investisseurs depuis l'acquisition du brasseur SABMiller en 2016, qui a coûté un milliard de dollars et au cours de laquelle l'entreprise louvaniste avait dû s'endetter lourdement. Le ratio de la dette nette sur l'EBITDA normalisé (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) s'est ainsi établi à 3,51, contre 3,96 à la fin de 2021. La dette - 69,7 milliards de dollars - est donc 3,5 fois plus importante en taille que ce chiffre de bénéfices.

Pour 2023, le brasseur prévoit une croissance de 4 à 8% de son EBITDA ajusté. Les analystes de Bloomberg avaient prévu +7,55% en moyenne.