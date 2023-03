Aramco prépare son entrée au capital de la filiale thermique et hybride de Renault/Geely

Ce partenariat doit "donner une longueur d'avance dans la course à la technologie thermique à très faibles émissions", a déclaré le directeur général de Renault Luca de Meo, cité dans le communiqué. Aramco apporterait également "un savoir-faire unique" en matière de "carburants synthétiques et d'hydrogène", selon M. de Meo.

Geely et Renault doivent conserver des parts égales dans cet attelage franco-chinois qui comptera 19.000 employés en Europe (Espagne, Roumanie et Suède), en Chine et en Amérique du Sud, avec 17 usines et cinq centres de R&D partagés.