Elon Musk n'a toutefois pas présenté de plans concrets, alors que les analystes s'attendaient à ce qu'il annonce une voiture électrique Tesla plus petite et plus abordable.

Le marché a réagi avec déception à ces annonces vagues. Les actions Tesla ont perdu plus de 5 % dans les échanges.

L'e-constructeur automobile a livré quelque 1,3 million de véhicules à ses clients l'année dernière. Il s'est fixé pour objectif de construire quelque 20 millions de voitures électriques par an d'ici à 2030, a réaffirmé son patron mercredi. Le directeur financier Zach Kirkhorn estime que l'entreprise devrait investir six fois plus qu'aujourd'hui pour atteindre cet objectif. Selon lui, le coût pourrait atteindre 175 milliards de dollars.

Tesla dispose actuellement d'une capacité de production de près de deux millions de véhicules par an. Comparé aux entreprises automobiles traditionnelles, c'est peu. Volkswagen, par exemple, en a produit près de 11 millions au cours de sa meilleure année.