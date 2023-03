Bénéfice en baisse pour Roularta : "Aucune marque n'est en danger"

L'essentiel du chiffre d'affaires l'an dernier a été généré par les marques médias (Media Brands), à hauteur de 305 millions d'euros. En excluant les reprises, le chiffre d'affaires affiche une baisse de 2,7%. Les revenus publicitaires demeurent stables par rapport à 2021, mais accusent une baisse de 6,5% hors reprises.

Le chiffre d'affaires du marché du lectorat (abonnements et ventes au numéro) progresse de 20,2% en comparaison avec 2021. Les abonnements représentent 79% et les ventes au numéro, 21%. Les revenus d'abonnements progressent de 24,6% grâce aux marques nouvellement acquises aux Pays-Bas. Hors reprises, les revenus d'abonnements baissent de 3,1%, notamment en raison du changement de périodicité de Sport/Footmagazine devenu l'an dernier mensuel et non plus hebdomadaire. Roularta a d'ailleurs annoncé il y a quelques semaines la suppression du magazine consacré à l'actualité sportive.

Le CEO Xavier Bouckaert a cependant précisé vendredi au cours d'une conférence de presse qu'aucun autre titre n'était menacé à court terme. "Aucune marque n'est en danger. Mais nous devons effectuer une évaluation constante et trouver la bonne stratégie", a-t-il déclaré.

Inflation du papier

Le responsable a insisté sur la brusque hausse du prix du papier, d'une année à l'autre. "Nous ne pouvions même pas négocier avec nos fournisseurs: c'était à prendre ou à laisser. Il y a même eu pénurie à un moment donné et nous pouvions déjà être contents d'avoir du papier", détaille M. Bouckaert.

Dans un tel contexte, le groupe espère attirer cette année un grand nombre d'abonnés numériques, une catégorie qui ne représente aujourd'hui que 5% de tous les abonnements magazines.

Le papier n'est toutefois pas appelé à disparaître immédiatement. "Pour bon nombre de personnes, cela reste encore la meilleure expérience de lecture. La question de savoir quand arrêter le papier est délicate. Il faut faire bien attention. On entend beaucoup parler de numérisation, mais la réalité est autre", ajoute le CEO.

Quant à la division imprimerie du groupe (Printing Services), elle a occasionné 78,7 millions de rentrées, en progression de 23,5%.

Un dividende d'un euro par action sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires.

Pour l'année en cours, Roularta estime que les revenus publicitaires seront mis sous pression vu le contexte économique incertain et la hausse des coûts auxquels les annonceurs sont confrontés. Les revenus d'abonnements en 2023 seront sans doute affectés par le climat d'incertitude et par la hausse des coûts, ce qui peut influencer les lecteurs et lectrices dans leur décision de prolonger ou de souscrire un abonnement, commente le groupe de médias.

Roularta publie, côté francophone, les magazines Le Vif, Trends Tendances, Flair, Femmes d'aujourd'hui... Il détient également la chaîne télévisée spécialisée en économie Canal Z, ainsi que L'Echo, via la coentreprise Mediafin (exploitée à 50% avec Rossel).

# Belga context

View full context on [BelgaBox] ( http://m.belga.be?m=finbbnil )

CLA/BAJ/OLA/