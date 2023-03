Elle y remplace Micheline Scheys dont le mandat expirait fin 2022. Christel Geerts a été bourgmestre et échevine de Saint-Nicolas pendant de nombreuses années, mais après les élections de 2018, les socialistes s'y sont retrouvés dans l'opposition.

En janvier, elle avait annoncé quitter la politique active et avait été saluée par son fils, sans que sa nomination à la présidence de Solidaris ne soit jamais évoquée.

À ce titre, elle préside entre autres les réunions de l'assemblée générale et du comité stratégique. "Elle n'a toutefois aucune autorité stratégique, tactique ou opérationnelle", a assuré Solidaris.

Conner Rousseau est-il à l'origine de cette nomination ? Ce n'est formellement pas possible, le président étant nommé par le conseil d'administration de Solidaris. Mais on peut y voir une volonté de la mutuelle socialiste de garder le contact avec la direction du parti.

"Christel est bénévole pour Solidaris depuis des années. Elle est également professeur de gérontologie. Et en tant que mère de Conner Rousseau, elle facilite les bonnes relations avec le parti. Mettez ces trois éléments-là ensemble et vous comprendrez pourquoi elle est la candidate idéale et pourquoi le conseil d'administration l'a nommée", a de son côté souligné le porte-parole du président de Vooruit.