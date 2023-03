Chiffre d'affaires en hausse pour la holding propriétaire des chocolatiers Neuhaus, Jeff de Bruges et Corné Port Royal

L'entreprise, qui possède les chocolatiers Neuhaus, Jeff de Bruges et Corné Port Royal, se félicite de "très beaux résultats" malgré une situation économique marquée par la guerre en Ukraine et une forte inflation. Elle a notamment profité d'une très bonne fréquentation en boutique de proximité, en France et en Belgique, et d'une reprise progressive des ventes liées au tourisme. Le résultat net affiche une hausse de près de 34%, principalement grâce à Neuhaus qui a retrouvé sa profitabilité d'avant Covid.

En 2022, Compagnie du Bois Sauvage a notamment investi 4,7 millions de dollars dans l'acquisition de nouvelles terres agricoles plantées de cacaoyers, via sa participation dans Ecuadorcolat, pour satisfaire les besoins en fèves de cacao du groupe chocolatier.

Le groupe propose un dividende brut de 8 euros par action, contre 15,8 euros en 2022.