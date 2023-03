Stéphane Rinderknech, 49 ans, "prendra la responsabilité globale de la division, complétant ainsi la réorganisation du groupe par métier. Les maisons Parfums Christian Dior, Guerlain, LVMH Fragrance Brands (Parfums Givenchy et Kenzo) et Kendo lui reporteront directement", selon le communiqué.

Après une carrière de 20 ans chez L'Oréal, Stéphane Rinderknech a rejoint LVMH en 2022 en tant que PDG de LVMH Hospitality Excellence qui réunit les activités hôtelières du groupe. Il est également membre du comité exécutif.

"Depuis son arrivée, Stéphane a piloté le rebond de nos activités hôtelières avec une grande agilité stratégique et a impulsé une forte énergie à toute l'organisation. Cette expérience dans une industrie différente a confirmé sa capacité d'adaptation et son leadership, proche du terrain et des gens. Sa grande connaissance de la beauté l'aidera à valoriser les caractéristiques uniques de chacune de nos maisons", déclare le PDG de LVMH Bernard Arnault cité dans le communiqué.

Bras de fer judiciaire

Le passage de M. Rinderknech chez LVMH a donné lieu à un bras de fer judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris, L'Oréal estimant que la clause de non concurrence n'était pas respectée. En janvier LVMH a gagné en appel, selon une source proche du dossier, confirmant une information de la lettre A.

La division parfums et cosmétiques de LMVH a connu une croissance de 17% en 2022 et réalisé 7,7 milliards d'euros de ventes.

Véronique Courtois, qui dirige Guerlain depuis novembre 2019, est nommée PDG des parfums Christian Dior et succède à Laurent Kleitman qui quitte le groupe.

Gabrielle Saint-Genis Rodriguez, qui dirige Make Up For Ever depuis juin 2019, prend la tête de Guerlain et Charles-Henri Levaillant, directeur digital & développement client pour Louis Vuitton depuis décembre 2020, est nommé PDG de Make Up For Ever.

Claude Martinez est nommé PDG de GAIA, le centre de recherche et d'innovation de LVMH. Il quitte ses fonctions au sein de la division beauté et sera également conseiller de Bernard Arnault.