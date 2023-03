Mithra a présélectionné trois candidats pour remplacer son CEO

À lire aussi

Cependant, le journal De Tijd a rapporté la semaine dernière que certains actionnaires veulent se séparer de M. Van Rompay. Un chasseur de têtes a été nommé il y a quelques mois pour chercher des personnes avec un profil international et "élevé". Trois candidats ont été sélectionnés par le comité de rémunération de Mithra pour être présentés au conseil d'administration.

"Le nouveau PDG de Mithra sera annoncé dès que possible", indique le communiqué. Leon Van Rompay restera en poste jusqu'à l'arrivée d'un successeur et restera conseiller par la suite, comme c'est actuellement le cas avec M. Fornieri. Ce dernier, principal actionnaire de l'entreprise, aurait déclaré qu'il souhaitait rester conseiller de Mithra, "si le nouveau PDG le souhaite". La société a également indiqué que les mandats des membres du conseil d'administration prendront fin à l'issue de l'assemblée générale. Un processus de sélection de nouveaux candidats est en cours et Mithra prévoit d'ajouter de nouveaux profils au conseil d'administration.

À lire aussi

"Je suis heureux d'apprendre que des candidats de haut niveau sont envisagés et sont rapidement disponibles pour mener Mithra vers une nouvelle ère. Le nouveau CEO devra aider Mithra à retrouver la confiance des investisseurs qu'elle a eue par le passé et qu'elle mérite toujours. Je continuerai à jouer mon rôle de conseiller auprès de la société si le nouveau PDG le souhaite", a tout de même commenté le cofondateur et ancien dirigeant, François Fornieri.