Dominique Michel (Comeos) au sujet du plan de Delhaize : “Nous avons un droit du travail qui date des années 70”

Le CEO de Comeos, la fédération belge du commerce et des syndicats, lance un double appel. Au monde syndical pour qu’il fasse preuve de réalisme face aux défis du secteur alimentaire. Et au monde politique pour qu’il ose enfin s’attaquer au droit du travail dans notre pays.

”Ce qui se passe chez Delhaize était à la fois prévisible mais aussi prévu”. C’est Dominique Michel, administrateur délégué de Comeos, fédération belge du commerce et des services, qui le dit dans un entretien à La Libre. “Il y a plusieurs années, en 2017 et peut-être même avant, j’avais dit aux syndicats qu’à défaut d’un changement du système actuel des magasins intégrés, on assisterait à une explosion des franchises dans ce pays”.

Car pour Dominique Michel, ce système des magasins intégrés n’est plus du tout adapté aux réalités du monde de la distribution alimentaire, ni aux défis auxquels il doit faire face. Et de rappeler que la marge moyenne dans ce secteur est aujourd’hui limitée à 1,28 %. Une misère… “Dans ce système des magasins intégrés, quelqu’un qui travaille par exemple à la caisse ne peut pas un mois plus tard travailler dans le service des fruits et légumes du même magasin. Cela nécessiterait de commencer une négociation sociale avec des secrétaires syndicaux, envoyés par leurs centrales et qui ont une vision politique des choses. Ce n’est plus possible de travailler comme cela en 2023… Le travail à temps partiel est aussi très compliqué et très coûteux à mettre en œuvre dans ce modèle des magasins intégrés. Et faire travailler du personnel le dimanche coûte parfois trois fois plus cher en charges salariales. C’est de la folie”, poursuit le CEO de Comeos.

”Une nouvelle Sabena ou se réformer”

Ce dernier envoie donc un double message. Aux syndicats pour qu’ils fassent preuve de réalisme face aux mutations en cours dans ce monde de la distribution alimentaire. Mais aussi au monde politique pour qu’il s’attaque enfin à une réforme du marché du travail digne de ce nom. “Ce système date encore des années 70. On a réformé les choses dans ce pays dans le domaine fiscal, énergétique, des bâtiments etc. Mais nous avons un droit du travail daté. Et je n’ai jamais vu un gouvernement avoir le courage de réformer en profondeur ce droit du travail, de l’adapter aux nouvelles réalités économiques alors que nous devons nous battre aujourd’hui contre des plateformes numériques qui n’existaient pas au moment où ce droit du travail a été adopté et des systèmes d’intelligence artificielle qui livrent le client, là où ils se trouvent. Nous ne sommes tout simplement plus compétitifs. Ce modèle de la franchise, en réalité, représente la quintessence de tous les blocages liés à notre modèle social”, ajoute encore notre interlocuteur.

Pour Dominique Michel, la volonté de Delhaize d’évoluer vers un modèle “full franchise” dépasse donc le cadre strict de la seule enseigne belgo-néerlandaise. “Le secteur de la distribution alimentaire a aujourd’hui deux possibilités. Devenir la “nouvelle Sabena”, un secteur où ne subsisteraient demain que des acteurs low-cost avec du personnel mal payé. Ou se réformer en profondeur et devenir à l’instar de compagnies comme Air France ou KLM des acteurs performants. Il est en tout cas urgent de sortir du carcan actuel”, souligne Dominique Michel, en guise de conclusion.