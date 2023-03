Delhaize veut franchiser tous ses magasins : un tremblement de terre social

Les magasins affiliés, comme les AD Delhaize, au nombre de 636 actuellement, “ont vu leurs parts de marché augmenter de manière constante au cours des dernières années. Grâce à leur ancrage local fort, à leur entrepreneuriat et à la flexibilité de leurs opérations, ils peuvent à chaque fois s’adapter rapidement et avec succès à l’évolution des besoins des consommateurs et du marché en général”, a justifié la direction dans un communiqué. “À l’inverse, et malgré les nombreuses initiatives et les investissements réalisés dans les supermarchés en gestion propre, ceux-ci ont vu leur rentabilité et leurs parts de marché décliner au cours de la même période. Malgré les gros efforts entrepris et l’engagement de ses collaborateurs, les résultats escomptés n’ont pas été atteints.”

Des négociations ardues à venir

Pour les membres du personnel, cela signifie que leurs salaires et conditions de travail seront adaptés dans le cadre d’une nouvelle convention collective, moins favorable à celle prévalant dans la grande distribution. Cela fera bien entendu l’objet des négociations avec la direction, qui s’annoncent ardues. Le but sera de maintenir le plus d’avantages existants pour le personnel actuel, tout en sachant que le personnel engagé dans le nouveau modèle de Delhaize le sera dans le cadre de cette convention.

Ce sera un combat à la fois pour le personnel de Delhaize, bien entendu. Cette annonce de la direction est aussi un coup de semonce pour le modèle des supermarchés en Belgique.

”Pour pouvoir continuer à investir dans l’avenir de Delhaize, nous devons adapter notre modèle”, justifiait encore le CEO du groupe, Xavier Piesvaux. “Je comprends parfaitement que cette annonce puisse susciter de l’émotion, mais je suis convaincu que ce plan de croissance est la seule solution pour garantir un avenir durable pour notre entreprise, nos magasins, nos partenaires et nos collaborateurs.”