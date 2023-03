Mithra bondit en bourse et confirme que François Fornieri n’aura pas de rôle tant qu’il n’est pas "totalement blanchi"

Mithra a réussi, pour l’année 2022, à quasiment tripler son chiffre d’affaires, qui atteint 67 millions d’euros pour 2022 contre 22,7 millions en 2021. La pharma liégeoise a également réussi à réduire ses pertes, passant de -116,9 millions d'euros en 2021 à -59,6 millions l'année dernière. L’Ebitda (résultats après impôts et amortissements) est quant à lui passé de -77,5 millions d'euros en 2021 à -14,3 millions en 2022.

La pilule Estelle représente 9,2 millions d’euros du chiffre global des ventes. La pharma a également réduit ses dépenses en R&D afin de rester sur son core business, à savoir la contraception (pilules Estelle/Nextstellis ou implant Myring) et le traitement hormonal de la ménopause (Donesta). Ce qui permet de rassurer les investisseurs, nous dit-on en interne. Et le résultat en Bourse en milieu de journée ce mardi est clair, puisque le titre grimpait d’environ 15 %.

Quid de la succession à la tête de l’entreprise ? Et de Fornieri ?

Pour Leon Van Rompay, actuel CEO, cela a toujours été clair, le flambeau doit être passé. Pour le moment, trois candidats sont sur la dernière étape et le board doit se prononcer d’ici peu. En ce qui concerne l’ancien dirigeant et cofondateur François Fornieri, Leon Van Rompay répond directement : “Il a toujours 18 % dans la société. Mais il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.” Si Fornieri a réussi à glisser dans un des communiqués de l’entreprise qu’il était prêt à conseiller le futur CEO, l’actuel dirigeant précise que “tant qu’il n’est pas totalement blanchi, je ne pense pas qu’il puisse avoir un rôle. Cela risque de nuire à Mithra, surtout dans le business avec les États-Unis, c’est très exigeant. Les partenaires sont très strictes, même s’il n’y a pas de condamnation”.

François Fornieri touche toujours 40 000 euros par mois pour son rôle de conseiller.

Notons tout de même que François Fornieri a réussi à négocier un salaire de conseiller lorsqu’il a lâché les rênes de l’entreprise à la suite de ses soucis judiciaires, toujours en cours. Montant du pactole ? 480 000 euros par an, soit 40 000 euros par mois. “C’était en cours pour 2021 et 2022 mais cela fera l’objet de discussions à la prochaine assemblée générale”, nous confirme-t-on au sein de l’entreprise.

Le CDMO, bientôt en vente ?

Mithra a lancé en 2017 une CDMO, c’est-à-dire une entité qui produit des médicaments et autres pour des clients externes. Elle est constituée de la partie “polymère” (les implants), qui est encore sous-exploitée pour le moment, la partie “injectable”, qui commence à obtenir ses premiers contrats, et la partie “solides”, soit les pilules, qui est une activité avec des marges moins élevées. “Cela prend toujours du temps, pour obtenir les accréditations, former la main-d’œuvre, etc.”, justifie Christophe Maréchal, le directeur financier. Mais si le CDMO n’est pas l’activité “stratégique” de Mithra, elle représente un atout géopolitique de production de produits de soins sur le territoire, rappelle-t-il, alors que la pénurie de médicaments a justement frappé de nombreux pays ces derniers mois.

Une vente est-elle donc potentiellement sur la table ? “On va accélérer la prise de valeur. Mais on serait bêtes d’écarter des propositions. Il n’y a pas de choix de vente pour le moment mais nous discutons avec tous les partenaires”, ajoute le CFO, qui précise qu’environ 160 collaborateurs y sont occupés et que l’objectif est de leur garantir le maintien de l’emploi.

Enfin, pour le business en général, Jean-Michel Foidart, cofondateur de l’entreprise actuellement aux États-Unis pour discuter avec le partenaire Mayne Pharma, déplore le mauvais procès intenté à la thérapie hormonale et les fausses idées qui circuleraient, en particulier pour le traitement de la ménopause. Si certains risques ont été pointés du doigt au début des années 2000, Mithra précise qu’ils sont infimes. Leon Van Rompay embraye sur le fait que ce serait ignorer les bienfaits sur la qualité de vie et la prolongation potentielle de l’espérance de vie des femmes ménopausées qui y auraient recours.

Enfin, pour l’aspect sociétal dépassant les produits de Mithra, que pensent les dirigeants de l’entreprise de la contraception masculine ? Selon eux, les mentalités évoluent dans certains pays et il pourrait y avoir une réelle opportunité, mais les marchés ne semblent pas encore matures pour cela et une commercialisation serait visiblement compliquée au niveau mondial. Pour le moment ?