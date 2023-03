Pour la direction, "aucun doute" que Delhaize trouvera un repreneur pour tous les magasins

Le groupe de supermarchés a annoncé mardi matin, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, qu'il souhaitait franchiser 128 magasins en interne. Cela concernera 9.000 personnes, selon l'entreprise.

Mardi prochain, la direction et les syndicats entameront des consultations sociales dans le cadre de la phase de consultation et d'information. La direction souhaite répondre à toutes les questions des syndicats et expliquer davantage la corporatisation des magasins, a déclaré M. Piesvaux. Nous n'avons pas fixé de date limite pour l'achèvement de cette procédure de "corporatisation".

Delhaize est "confiant" dans sa capacité à confirmer la transformation en société de tous les magasins concernés. "Nous disposons déjà d'un modèle performant de magasins affiliés indépendants. Plus de 80 % de nos supermarchés fonctionnent déjà de cette manière. Le modèle fonctionne et est performant, nous gagnons des parts de marché. C'est une bonne garantie d'avenir pour d'éventuels acquéreurs", a déclaré le PDG.

Pour les candidats, il considère par exemple le réseau existant de centaines de magasins affiliés, dont certains sont susceptibles de manifester leur intérêt pour des magasins supplémentaires. Selon M. Piesvaux, l'entreprise souhaite également offrir cette opportunité aux managers actuels.

"Nous sommes convaincus qu'il s'agit du modèle gagnant pour Delhaize, ajoute Illya Van den Borre, manager RH. Le modèle des magasins affiliés a connu une croissance constante de sa part de marché au cours des dernières années. Il souligne également la force de la marque Delhaize".