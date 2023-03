Pourquoi après 155 ans, Delhaize laisse tomber ses supermarchés

Le couperet est tombé mardi matin, lors d’un bref conseil d’entreprise extraordinaire.

Après 155 ans d’existence, Delhaize va dans les faits changer de métier. L’enseigne va en effet abandonner son rôle de distributeur en direct, via ses 128 supermarchés (45 % de son chiffre d’affaires), pour se transformer en entité de services et de logistique, au profit d’un réseau 100 % indépendant, à terme, de 768 magasins.

1. Pourquoi une telle décision ?

Les supermarchés, gérés en propre par Delhaize, donc, “ont vu leur rentabilité et leurs parts de marché décliner”, explique le groupe, malgré diverses tentatives de relancer le business.

Au contraire, “les affiliés ont vu leurs parts de marché augmenter de manière constante au cours des dernières années, grâce à leur ancrage local fort, à leur entrepreneuriat et à la flexibilité de leurs opérations”.

Le chiffre d’affaires des supermarchés Delhaize est en baisse de 1 %, pour une hausse de 3,5 % du peloton des 636 affiliés, qui font mieux que le marché (+3 %).

2. La faute à qui ?

“C’est un échec pour le CEO”, Xavier Piesvaux à la tête de l’enseigne depuis septembre 2017, estime Manuel Gonzalez, permanent de la CNE. “Le profil Ahold prend le dessus. Or la notion de flexibilité du travail est beaucoup plus large aux Pays-Bas qu’en Belgique. Cela ne présage pas des choses positives”, avait estimé, à l’époque, Myriam Delmée, vice-présidente du Setca, en évoquant la fusion entre le Néerlandais Ahold et Delhaize.

“Notre décision est une décision prise au niveau belge”, a assuré mardi le CEO, “sur la base du marché d’aujourd’hui, mais surtout du marché de demain, du client d’aujourd’hui et surtout du client de demain et des tendances qui existent sur le marché. Selon notre analyse, le modèle d’affiliation est le modèle gagnant pour le futur”.

3. Pas de pertes d’emplois…

La direction n’a pas annoncé de pertes d’emplois puisque le personnel des magasins intégrés sera repris par les Delhaize affiliés (franchisés). Xavier Piesvaux assure même que ce changement de modèle est, en soi, une bonne nouvelle pour la garantie de l’emploi, puisque le modèle de franchise est porteur de croissance. De plus, argue la direction, le personnel sous contrat à durée déterminée conservera son contrat d’emploi et ses droits lorsque le magasin sera repris par un affilié.

4… mais plus de précarité à l’avenir ?

La direction a raison, pour les 6 premiers mois. Ensuite, “le repreneur, comme tout chef d’entreprise en Belgique, peut dénoncer la convention et ne sera plus tenu par les accords liant le personnel et Delhaize”, souligne Manuel Gonzalez. Les salaires proposés seront logiquement inférieurs et le recours à des étudiants plus important. Qu’adviendra-t-il des personnes qui ont des dizaines d’années d’ancienneté et dont le seul tort sera d’avoir été fidèle à la même enseigne ? La flexibilité sera de mise puisque l’une des forces des affiliés est d’être ouverts le dimanche. “La flexibilité dans les horaires d’ouverture” est justement l’une des justifications de la direction pour changer de modèle.

5. Le personnel réagit : les supermarchés en grève

Le personnel et leurs représentants ont bien compris que l’avenir était sombre. Le personnel d’une grande majorité de supermarchés Delhaize a d’ailleurs cessé le travail, dans la foulée de l’annonce de la direction. “Nous sommes bouleversés, étonnés et fâchés”, a réagi Wilson Wellens, représentant du syndicat libéral. “Le profit de cette mesure va aller aux actionnaires, alors que les pertes seront supportées par le personnel”. Manuel Gonzalez rappelle que Delhaize a versé 355 millions d’euros aux actionnaires sur la période 2019-2021.

6. À Quand le changement de modèle ?

Direction et syndicats vont se retrouver rapidement pour discuter et pas vraiment négocier, puisqu’il n’y a pas de plan de licenciements, du moins dans les magasins. Cela permet du reste à Delhaize de ne pas payer le moindre préavis aux 9 000 travailleurs concernés, tout en mettant fin à leur relation de travail avec l’enseigne. “C’est d’une fermeture déguisée”, a réagi Myrian Delmée. Les partenaires tiendront trois réunions “d’information et de consultation”. Le processus sera ficelé fin mars. Delhaize ne veut pas perdre de temps.

7. Le plan est-il crédible ?

Le plan de Delhaize envisage donc la franchise de tout son parc de supermarchés. Le CEO a la “certitude de la capacité” de Delhaize à trouver un repreneur, déjà affilié ou nouveau venu, pour chacune des entités, même pour les moins rentables ou pour les pas rentables du tout. Les magasins franchisés “performent et gagnent des parts de marché, c’est une bonne garantie d’avenir pour les éventuels repreneurs”. Ils pourront s’adosser à “la force de la marque Delhaize. C’est une marque attractive en tant que telle”. Delhaize restera propriétaire des murs et louera donc la surface commerciale à l’affilié.

8. Intéressant pour le client ?

L’affilié bénéficie d’une plus grande autonomie qu’un franchisé au sens strict : il peut donc miser davantage sur des produits locaux, par exemple. “Les affiliés amènent des services supplémentaires et une dynamique commerciale”, souligne le CEO. L’autonomie concerne notamment la fixation des prix en magasins. “Nos affiliés respectent aujourd’hui à plus de 90 % la politique de prix recommandée par Delhaize. Ils ont tout intérêt à nous suivre”. Delhaize compte renforcer les échanges sur la politique promotionnelle, “en les convainquant plutôt qu’en les obligeant”.