Cathay Pacific dévoile des pertes de 834 millions de dollars pour l'année 2022

"Cathay Pacific a connu trois années difficiles à cause de la pandémie de Covid-19", a déclaré, dans un communiqué, son président Patrick Healy, qualifiant 2022 "d'année en deux temps".

Hong Kong n'a commencé à lever ses restrictions sanitaires strictes - dont la quarantaine à l'hôtel et les tests obligatoires - qu'au dernier trimestre 2022 et Cathay Pacific reste ainsi distancée par des rivaux régionaux comme Singapore Airlines. En décembre, la compagnie n'a fonctionné qu'à un tiers de ses capacités de transport de passagers pré-pandémie, mais espère retrouver 70 % de celles-ci d'ici la fin de l'année 2023, a-t-elle expliqué. Cathay Pacific a cependant transporté 2,8 millions de passagers en 2022, soit près de quatre fois plus qu'en 2021, pour 1,7 milliard de dollars (environ 1,61 milliard d'euros) de recettes.

Dominer la Grande Baie

Ronald Lam, son PDG depuis début 2023, a indiqué que Cathay Pacific allait viser le leadership du marché de la "Grande Baie", une zone économique chinoise très dynamique qui comprend notamment Hong Kong, Macao et des villes majeures du sud-est de la Chine telles que Shenzhen ou Guangzhou.

La compagnie avait accusé des pertes records en 2020 à cause de la pandémie et subi un nouveau coup dur l'année dernière, les autorités de Hong Kong ayant renforcé à l'époque les restrictions de voyages pour endiguer la pire vague de contaminations enregistrée dans la ville.

En janvier, le syndicat des membres de l'équipage de Cathay Pacific a lancé une "grève du zèle" (dont l'objectif est de ralentir les opérations, ndlr) afin de dénoncer le manque de considération de l'entreprise à l'égard des conditions de travail et de la rémunération des salariés. La compagnie avait alors affirmé que la majorité des soucis d'effectifs étaient réglés et que les services de vol continueraient comme prévu.

Le secteur du transport aérien hongkongais dans sa globalité fait toutefois toujours face à une pénurie de personnel qui pénalise son redémarrage.