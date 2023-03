Après la mise au jour de cette fissure, décelée dans un réacteur à l'arrêt en Seine-Maritime (nord), le gendarme du nucléaire français, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), a sommé le groupe de "réviser sa stratégie" pour résoudre les problèmes qui plombent ses centrales depuis fin 2021.

Un phénomène de corrosion avait alors été mis au jour dans des conduites cruciales pour la sûreté des centrales, contraignant à la mise à l'arrêt de nombreux réacteurs pour des opérations de contrôle et de réparations.

Cette crise industrielle inédite a contribué aux pertes historiques enregistrées par l'électricien (17,9 milliards d'euros en 2022) et suscité l'inquiétude en France, où la part d'électricité d'origine nucléaire est la plus importante au monde.

Après la mise en demeure de l'ASN, EDF pourrait devoir mener des recherches et inspections plus exhaustives dans son parc nucléaire en France, faisant planer des incertitudes sur la disponibilité de ses capacités de production (56 réacteurs).

A l'heure actuelle, sur les 16 réacteurs les plus récents et identifiés comme les plus sensibles, 10 réacteurs doivent encore être contrôlés et réparés en 2023.

Implanté dans 23 pays, EDF revendique le rang de premier exploitant nucléaire dans le monde. Deux réacteurs EPR de nouvelle génération en service en Chine et d'autres sont en projet en Inde ou au Royaume-Uni mais leur mise en service est retardée.