Franchiser les magasins Delhaize : un pari à hauts risques pour la direction

Le nœud du problème, sur le plan social, est le changement de régime du personnel. En soi, il n’y a pas de crainte à première vue. “Le personnel gardera ses conditions et ses horaires de travail”, souligne la direction. C’est tout à fait correct. Et surtout, c’est la loi. La CCT 32bis qui régit le transfert du personnel en cas de reprise prévoit en effet que les travailleurs concernés garderont leur emploi, leur salaire et leurs conditions de travail.

Mais cela n’enlève rien à l’incertitude ultérieure. Des travailleurs peuvent bien entendu être licenciés par leur nouvel employeur, “dès le premier jour”, rappelle Wilson Wellens, permanent du syndicat libéral, pour engager de nouveaux membres du personnel à de meilleures conditions salariales pour… l’employeur. Mais cela a un coût – l’ancienneté chez Delhaize est prise en compte pour le calcul du préavis – et il faut encore trouver le personnel de remplacement. Un tsunami social n’est donc pas probable. S’il y a de licenciements, ce sera progressif.

Avenants aux contrats

Ce qui est plus probable, c’est que le repreneur d’un supermarché intégré propose des avenants au contrat de travail de Delhaize pour se rapprocher des conditions de salaires et de travail de la Commission paritaire (CP) 202.01 propre à la franchise. Ce sont des salaires ou encore des avantages moins élevés en cas de travail le soir ou le samedi.

Dominique Michel, CEO de Comeos, la Fédération belge du Commerce et des Services, rappelait mardi dans La Libre que “faire travailler du personnel le dimanche coûte parfois trois fois plus cher en charges salariales”. Les franchisés ne sont pas concernés par cette disposition de la CP 202. Si le contrat de travail inclut une prestation le dimanche, il n’y a pas de surcoût. Ce qui permet justement aux franchisés d’ouvrir leurs portes tous les dimanches. “C’est un risque que l’on fasse tout et n’importe quoi”, souligne le délégué du syndicat libéral.

D’où la suggestion de négocier une CCT 32bis avec Delhaize qui lierait le futur repreneur, précisant par exemple “quels seraient les avantages maintenus et pour combien de temps”. “Cela éviterait d’avoir potentiellement 128 négociations différentes”. Ce n’est pas gagné d’avance.

Autant d’interrogations qui ne sont pas neuves. Les syndicats mènent depuis plusieurs semaines le même combat chez Intermarché pour les magasins Carrefour Mestdagh intégrés passés dans le giron des Mousquetaires début janvier. La volonté est d’obtenir les garanties nécessaires concernant le maintien des conditions de travail et de rémunération du personnel dans le nouvel environnement franchisé. “Il n’y a pas de statut de délégation syndicale prévue chez les indépendants. Et donc comment vérifier que socialement tout va bien se passer ?”, évoquait à ce propos Catherine Roisin, secrétaire générale adjointe au SETCa Charleroi.

Ce scénario verra le jour si et quand Delhaize aura trouvé un accord pour franchiser ses 128 supermarchés. Là encore, ce n’est pas gagné d’avance, même si la direction de l’enseigne affirme n’avoir “aucun doute sur sa capacité” à trouver autant de repreneurs puisque, dans sa nouvelle logique, il n’est plus question d’avoir un système hybride (magasins intégrés et franchisés).

Un défi

”Ce sera un défi”, estime la professeure de marketing à la KU Leuven, Els Breugelmans, interrogée par l’agence Belga, estimant “que le contexte n’est pas favorable pour reprendre un magasin”. D’autant qu’il y a 51 anciens Carrefour Market Mestdagh également en recherche de repreneurs. Surtout, des franchisés disent tirer la langue en raison de l’explosion de leurs charges.

C’est aussi changer de dimension pour les gérants indépendants des AD Delhaize qui voudraient, comme le pense la direction de l’enseigne, accroître leur portefeuille. “La superficie moyenne d’un supermarché est de 2 000 m² en moyenne pour un supermarché et de 1 250 pour un AD”, précise Karima Ghozzi, porte-parole.

Le projet peut également susciter des frictions chez les franchisés, petits et grands, dont l’une des valeurs ajoutées et d’être ouverts lorsque les supermarchés sont justement fermés : plus tard le soir, les dimanches et jours fériés. L’ouverture des supermarchés aux mêmes créneaux horaires pourrait donc potentiellement les priver d’un avantage compétitif.

Et si Delhaize ne parvient pas à concrétiser sa décision ? Seul le temps le dira, bien entendu. Delhaize fera-t-il machine arrière si trop peu de supermarchés trouvent preneur ? L’enseigne sera-t-elle obligée de conserver son modèle hybride ? Une petite vingtaine de supermarchés étaient sur la sellette. Fermeront-ils ? Ce qui est quasiment sûr, c’est que si la certitude de la direction dans la bonne fin de son projet ne devient pas réalité, des têtes risquent de rouler dans les hautes sphères de Delhaize Belgique.