Jan De Nul et Deme vont tester des panneaux solaires flottants au large de la Belgique cet été

Les sociétés d'ingénierie maritime Jan De Nul et Deme vont collaborer avec le bureau d'ingénieurs Tractebel autour d'un système de panneaux solaires flottants en mer. Une installation sera testée cet été, ont annoncé les entreprises dans un communiqué. Les partenaires travaillent depuis quatre ans sur ce projet, avec l'université de Gand et l'Institut royal des sciences naturelles, notamment. Après des premiers essais en laboratoire concluants, un test en conditions réelles démarrera cet été. L'installation test se trouvera au large d'Ostende, non loin de la côte, selon une porte-parole de Jan De Nul.