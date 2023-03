Le sucrier Tereos va fermer deux sites industriels, 149 emplois menacés

En dépit de la hausse du prix du sucre, Tereos (marque Béghin Say), deuxième groupe sucrier mondial, explique sa décision par "une réduction durable" de la production de betteraves sucrières en 2023-24 (environ -10% de surfaces plantées sur un an) et de la baisse des rendements, du fait notamment du risque de jaunisse, selon un communiqué.

Face à ces difficultés et "aux enjeux de décarbonation et de modernisation de ses infrastructures", Tereos a décidé d'arrêter l'activité sucrière de son site d'Escaudoeuvres dans le Nord (123 postes concernés) et de sa distillerie de Morains dans la Marne (26 postes).

La direction de Tereos France, qui a annoncé ce mercredi ces projets de fermeture aux représentants des personnels concernés, affirme vouloir privilégier un reclassement de ses salariés via "la mobilité interne", en proposant "différents postes au sein des autres sites" du groupe dans la région, a indiqué Christophe Lescroart, directeur des activités agricoles et industrielles Europe, cité dans le communiqué.

A Escaudoeuvres, la sucrerie va fermer, mais 30 postes seront maintenus sur le centre logistique du site, qui compte notamment des silos de stockage, a-t-on précisé.

Le groupe a justifié la fermeture de la sucrerie par "une baisse de volumes de betteraves engagés, qui s'explique majoritairement par des raisons agronomiques (rotation culturale, sécheresse, jaunisse)".

Cette baisse des surfaces emblavées, de 10% en moyenne dans la région de la betterave, est plus forte dans le secteur d'Escaudoeuvres, où la campagne de ramassage et de production, habituellement de 110 jours, est cette année estimée à seulement 25 à 45 jours.

Les productions de betteraves proches du site d'Escaudoeuvres seront donc "travaillées sur les sites voisins", précise le groupe.

La distillerie de Morains est quant à elle la seule des six que compte le groupe à ne pas être intégrée à un site industriel. La décision de la fermer est liée à une diminution des volumes traités et à la "sous-utilisation" du site depuis plusieurs années.

Par ailleurs, Tereos a annoncé chercher un acquéreur pour son amidonnerie de pommes de terre sur son site de Haussimont (Marne).