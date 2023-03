Orange et OneWeb s'associent pour un projet de satellites : la course contre SpaceX est lancée

OneWeb, société britannique de communications par satellite en orbite terrestre basse (LEO), et l'opérateur Orange ont annoncé avoir signé un "accord de distribution" visant à "étendre" les services de connectivité en Europe, en Afrique, en Amérique latine, en particulier dans "les zones rurales et isolées". "La technologie LEO de OneWeb viendra ainsi compléter la gamme de services Orange et permettra de connecter, avec une latence améliorée, les régions difficiles d'accès qui ne pouvaient pas jusqu'à présent être desservies", ont indiqué les deux entreprises dans un communiqué.