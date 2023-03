Résultat record pour D’Ieteren : "Avec la guerre en Ukraine il a fallu trouver d’autres fournisseurs. On a fait preuve d’agilité"

La filiale Belron (dont D'Ieteren détient 50 % et qui est la maison-mère de Carglass) reste la vache à lait du holding. Son résultat avant impôt a augmenté de 23,6 % pour atteindre 433 millions d’euros. “Ce fut encore une année très solide”, a commenté le directeur financier Arnaud Laviolette. “On s’approvisionnait en verre en Russie. Il a fallu trouver d’autres fournisseurs. On a fait preuve d’agilité”, a-t-il ajouté. Un des éléments qui a soutenu les chiffres est l’activité de recalibration des caméras Adas (Advanced driver assistance), “qui est devenu un deuxième job".

La mission de Carlos Brito chez Belron

Autre point important : l’arrivée de Carlos Brito, l’ex-CEO d’AB Inbev, comme nouveau patron de Belron. Il succède au très apprécié Gary Lubner, parti après plus de 20 ans de direction. Une nomination qui augure de grosses acquisitions vu les importantes fusions réalisées du temps où il était à la tête du groupe brassicole belgo-brésilien? Ou est-il là pour préparer une entrée en Bourse comme certains l’ont supputé ? “Carlos Brito arrive avec sa personnalité qui est différente de celle de son prédécesseur. Sa mission est de créer une société meilleure et plus forte dans les années à venir. Il va s’inscrire dans la philosophie Belronienne. On l’a vu la semaine dernière. Il a déjà visité plusieurs pays européens. Il est là pour créer de la valeur. Sa feuille de route est différente de celle qu’il avait quand il était à la tête d’AB Inbev. Il n’est pas là pour préparer une entrée en Bourse”, a répondu Arnaud Laviolette.

D’Ieteren Automative a aussi connu une année 2022 faste, avec une hausse de 33,2 % de son résultat à 147 millions d’euros, malgré une légère baisse de sa part de marché (à 22,5 %). Cette évolution est principalement due à VW et Skoda, alors que Porsche se tient bien. Une baisse de part de marché qui s’explique par le délai de livraison de voitures de 12 mois, “qui est plus long” que pour d’autres distributeurs.

Francis Deprez s’est aussi montré “très content” des performances des entreprises de PHE (distribution de pièces détachées pour véhicules en Europe) et TVH (distributeur de pièces détachées pour les équipements de manutention), dont D’Ieteren est actionnaire à respectivement 91% et 40 %. Le résultat attendu du groupe pour 2023 est de 900 millions d’euros.