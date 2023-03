Une grosse fissure détectée dans le parc nucléaire français : avec quel impact en Belgique ?

L’ASN, le gendarme nucléaire français, a classé cet événement au niveau 2 de l’échelle INES, qui va de zéro à sept. La conduite endommagée sert à refroidir le cœur du réacteur en cas de problèmes.

Penly 1 est l’un des réacteurs français à l’arrêt dans le cadre d’un vaste programme de contrôle mis en place suite à la découverte d’un phénomène de “corrosion sous contrainte” en 2021. La découverte de ce problème avait poussé EDF à arrêter de nombreux réacteurs, lui occasionnant de lourdes pertes financières.

Suite à cette nouvelle découverte, certains experts craignent que le parc nucléaire français soit à nouveau victime de problèmes en série. Pour rappel, la France a construit son parc nucléaire par paliers. Cela implique que certains problèmes soient communs à tous les réacteurs du même palier.

Suite à la découverte de la fissure à Penly, le gendarme nucléaire a demandé à EDF de “réviser sa stratégie” relative au problème de “corrosion sous contrainte”. Avec quel impact sur le parc français ? Selon l’expert français Yves Marignac, cette fissure soulève "a minima" des questions relatives aux "six réacteurs du même palier qui n’ont pas encore été contrôlés”.

”À ce stade, rien n’indique que le problème détecté à Penly soit commun aux autres réacteurs construits dans le même palier”, tempère néanmoins une source.

”Il faut être très attentif à ce qui se passe en France”

On sait aussi que les problèmes du parc nucléaire français peuvent se répercuter en Belgique. Pour rappel, c’est la prise en compte d’un nombre plus important de pannes en France qui a conduit Elia, le gestionnaire du réseau belge haute tension, à aboutir à la conclusion qu’il manquerait des capacités lors des hivers 2025-2026 et 2026-2027. La situation belge risque-t-elle donc de s’empirer vu la découverte de la fissure à Penly ? “Il est trop tôt pour le dire, répond Jean Fassiaux, porte-parole d’Elia. Mais cela rejoint notre message selon lequel il faut être très attentif à ce qui se passe en France. La France a un gros impact sur le réseau électrique européen”.

Pour rappel, Elia avait initialement milité en faveur d’un scénario sévère, prenant en compte quatre indisponibilités (4 000 MW) non planifiées de réacteurs nucléaires en France. Face à l’opposition de la Creg, le régulateur du secteur, un scénario moins sévère avait finalement été retenu par la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen). Mais, face aux nombreuses pannes qui ont touché le parc nucléaire français, la Vivaldi est récemment revenue à un scénario plus sévère. C’est ce revirement de scénario qui explique le manque de capacités identifié pour les hivers 2025-2026 et 2026-2027.