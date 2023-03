Cowboy innove, se renfloue et met le cap sur la rentabilité

À lire aussi

Moins d’un mois plus tard, Adrien Roose et Tanguy Goretti reçoivent la presse dans le Brand Store de Cowboy, situé Quai du Hainaut à Bruxelles. Croissants, jus de fruit, café, … L’ambiance est à la décontraction. Chaque journaliste dispose de 45 minutes pour tester la nouvelle “technologie révolutionnaire” qui permet au dernier modèle de Cowboy, le C4, de “penser de façon autonome” (sic). Mais les deux fondateurs de la scale-up technologique belge prendront aussi le temps de répondre à nos questions. De quoi éclaircir l’état de santé de l’entreprise et repréciser la stratégique pour les mois à venir.

Un ajustement intelligent de la puissance

C’est Tanguy Goretti, CTO (Chief Technology Officer), qui nous fait découvrir la technologie AdaptivePower. . “Cowboy reste un vélo urbain, entame-t-il. Mais on voulait offrir une expérience encore plus fluide et plus agréable dans toutes les situations que l’on peut rencontrer en milieu urbain. Avec le nouveau logiciel AdaptivePower, le vélo devient encore plus intelligent dans le sens où il comprend, de façon autonome, l’environnement dans lequel il se trouve et ajuste la puissance électrique en fonction de paramètres comme la déclivité, le vent ou le poids”. Et, de fait, dès les premiers mètres d’une côte, même légère, l’assistance s’intensifie sans que l’on doive actionner un quelconque bouton.

guillement "Tous les clients actuels du C4 et C4 ST en bénéficieront grâce à une mise à jour à distance, dans l’application, qui prendra à peine 30 secondes."

Que les détenteurs d’un C4 se rassurent : le nouveau dispositif d’assistance ne sera pas réservé aux nouveaux acquéreurs d’un vélo Cowboy. “Tous les clients actuels du C4 et C4 ST en bénéficieront grâce à une mise à jour à distance, dans l’application, qui prendra à peine 30 secondes”, assure Tanguy Goretti. Le risque, avec cette innovation, n’est-il pas de réduire l’autonomie de la batterie ? “Tout dépend évidemment de la topographie. Si vous roulez à Amsterdam ou à San Francisco, ce ne sera pas identique. Mais les tests montrent que l’impact du dispositif sur la batterie est plus ou moins neutre”. En revanche, enchaîne le CTO de Cowboy, la technologie AdaptivePower va rendre le vélo plus polyvalent en termes d’usages, sans pour autant le transformer en VTT ou à vélo de course.

De nouveaux capitaux pour devenir rentable

On passe au chapitre financier. Adrien Roose reprend logiquement la main. Avec, d’emblée, une première information de nature plutôt rassurante pour l’entreprise bruxelloise : “Nous avons sécurisé un financement supplémentaire qui va nous mener à la rentabilité dès cette année”. Ce financement s’élève à 10 millions d’euros et il émane de certains actionnaires existants de Cowboy. Lesquels ? Motus. Comme pour les levées de fonds précédentes, le CEO de Cowboy ajoute qu’une campagne de crowdfunding, via la plateforme Crowdcube, sera organisée dans les prochaines semaines “afin de tirer parti de la communauté mondiale de riders très engagée”. Il n’est pas non plus exclu que de nouveaux investisseurs institutionnels interviennent. Au final, ce nouveau tour de financement devrait approcher la barre des 15 millions d’euros.

guillement "On a levé suffisamment pour mener Cowboy à la rentabilité. Pour nous, c'est l'essentiel."

Cette levée de fonds sera-t-elle la dernière ? Et permettra-t-elle de mettre définitivement Cowboy sur les rails de la croissance et de la rentabilité ? “On a levé suffisamment pour mener Cowboy à la rentabilité. Pour nous, c’est l’essentiel”, répète Adrien Roose, sans vouloir en dire davantage sur les modalités de l’opération.

”La lumière au bout du tunnel”

Il se montre plus loquace sur l’évolution des ventes. Certains ont émis des doutes sur la dynamique de croissance au cours des trois dernières années. Adrien Roose clarifie les choses en nous dévoilant les résultats commerciaux (à distinguer des résultats comptables, qui considèrent le paiement à la livraison des vélos et non lors de la commande en ligne). “Entre 2021 et 2022, les ventes sont passées de 20,5 millions d’euros à 42,1 millions d’euros, soit un doublement (et non un multiple de 2,7 si on se réfère aux résultats comptables, NdlR). Ça représente 12 800 vélos vendus en 2021 et 21 400 en 2022”. Et le CEO de Cowboy d’ajouter : “Peu importe la manière dont on regarde l’évolution récente de nos ventes. On grandit à plus de 100 % par an dans un marché qui a connu une croissance de 15 % en 2022 (ventes de vélos électriques sur le marché européen, NdlR). Et pour 2023, nous enregistrons jusqu’à présent de fortes ventes, ce qui nous a permis de retrouver les niveaux de marge brute d’avant la pandémie”.

Dernier tour de piste : pourquoi avoir réduit l’effectif de Cowboy de près de 20 % à la fin de 2022 ? “Même si vous n’en parlez pas chaque fois, toutes les boîtes “tech” que La Libre couvre ont dû se séparer de collaborateurs, répondent Adrien Roose et Tanguy Goretti. Ça fait partie des décisions qu’il a fallu prendre. On s’adapte constamment. Aujourd’hui, après trois années difficiles en raison du Covid, on commence enfin à apercevoir la lumière au fond du tunnel. C’est très énergisant”.