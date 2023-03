Crise de confiance à la RTBF : les journalistes exigent des avancées "tangibles et rapides"

Lors de cette même assemblée générale, les journalistes ont fait le constat que la SDJ avait, “en vain”, tiré la sonnette d’alarme depuis des années sur le mal-être au sein de la rédaction de la RTBF. “Aujourd’hui, la confiance est ébranlée. Cette rupture est sans doute exacerbée par l’événement dramatique qui a endeuillé la RTBF (référence au suicide, intervenu le 14 février sur le site de Reyers, du journaliste Alain Dremière, NdlR)”, peut-on lire dans la lettre adressée par le bureau de la SDJ au président du conseil d’administration et aux membres du comité exécutif de la RTBF (dont font notamment partie Jean-Paul Philippot, administrateur général, et Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l’Information).

Cahier de revendications

Malgré la rupture de confiance, le bureau de la SDJ tend la main à la direction en se disant du côté des solutions et d’un dialogue franc et constructif. “De nombreux membres de l’assemblée signalent que cette confiance peut être rétablie moyennant des avancées tangibles et rapides sur des chantiers précis”. Parmi ces chantiers, la SDJ revendique une “amélioration substantielle des conditions de travail” des pigistes et des travailleurs en situation incertaine ; une “réduction de la voilure […] conforme à un juste équilibre entre les moyens alloués et les objectifs stratégiques” de la RTBF ; un “meilleur processus d’encadrement des malades de longue durée” à leur retour ; ou encore une “organisation du temps de travail plus en phase avec les réalités professionnelles et privées” de tous les collaborateurs de l’entreprise.

Dans l’attente d’avancées sur ces différents points, l’assemblée générale des journalistes de la RTBF s’est prononcée à l’unanimité (moins 4 abstentions) sur la nécessité de lancer “immédiatement” une procédure pour mener un audit, mené par un prestataire externe et indépendant, sur le fonctionnement de la RTBF. “Consciente des délais que suppose cette démarche, une majorité des journalistes est favorable à l’idée de soumettre rapidement un questionnaire d’évaluation de l’organisation de la rédaction. […] La SDJ souhaite être associée à l’élaboration du questionnaire et à l’analyse de ses résultats”.