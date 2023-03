Droit à la déconnexion après les heures de travail : une entreprise sur sept n’est pas encore prête

Mais il s’avère qu’un bon nombre d’entreprises ne sont pas encore prêtes aujourd’hui. C’est qui ressort d’une étude réalisée dans le courant du mois de janvier par l’entreprise de services RH Acerta auprès d’un échantillon représentatif de 500 entreprises.

Un progrès en deux ans

Selon cette étude, une entreprise sur sept sondées n’a, en effet, toujours pas mis ce droit à la déconnexion à son agenda. Côté positif, 85 % des entreprises disent prendre déjà des mesures en faveur de cette déconnexion. “Cela représente un progrès important en comparaison à il y a deux ans. À l’époque, seulement 18 % des entreprises disposaient de règles permettant aux travailleurs de se déconnecter facilement du travail”, note Acerta.

Bien-être mental

Autre constat interpellant : près d’une entreprise sur deux – 47 % précisément – ne s’est pas encore penchée, en interne, sur la mise en place de directives ou d’accords en matière d’utilisation des outils de communication numériques, comme le smartphone, les PC ou les réseaux sociaux. Et seul un quart de ces entreprises (24 %) dispose déjà à ce jour d’accords concrets en la matière. Une proportion similaire (23 %) est en train d’établir de tels accords.

“Le maintien du bien-être mental des travailleurs est plus important que jamais pour les entreprises qui cherchent à attirer et à retenir le personnel dans un marché du travail en pénurie. Établir des directives en matière de déconnexion ne se fait pas en un clin d’œil”, explique Laura Couchard, experte juridique en bien-être mental chez Acerta Consult, citée dans le communiqué d’Acerta. Et de plaider que ce droit à la déconnexion “s’intègre dans un ensemble plus large d’accords portant sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et le bien-être au travail.”

Parmi les pistes privilégiées par les employeurs pour améliorer cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée, on retrouve l’autorisation des heures flottantes (65 %), le travail à temps partiel (46 %) et le recours au télétravail (42 %).