En s’alliant à Partena Professional, Odoo poursuit son opération de séduction auprès des indépendants et des PME

guillement "On a un même objectif : aider les starters, les start-up et les PME à se lancer et à grandir."

Pour Odoo, ce partenariat constitue une nouvelle opportunité de renforcer sa position auprès des “starters” qui, avec les PME, constituent le cœur de cible de ses applications logicielles destinées à la gestion des entreprises. En octobre, la “licorne” informatique du Brabant wallon avait déjà lancé un signal fort à destination des indépendants et des plus petites entreprises en revoyant la tarification de ses logiciels. Désormais, un client peut accéder à plus de 80 applications de gestion (facturation, comptabilité, marketing digital…) pour moins de 20 euros par mois et par utilisateur. Auparavant, les entreprises payaient, en moyenne mensuelle, un montant de 90 euros par utilisateur (avec un accès à un nombre limité d’applications). “Depuis l’instauration de cette nouvelle stratégie tarifaire, affirme Fabien Pinckaers, fondateur et CEO d’Odoo, nous avons multiplié par 2,8 le nombre de nouveaux clients par mois”. Une majorité de ces clients est constituée d’indépendants et de TPE.

À entendre Bruno Ronsse et Fabien Pinckaers, ce partenariat coulait de source dès lors, assurent-ils en chœur, que les deux entreprises offrent ensemble “les meilleurs services de gestion de l’entreprise et des salaires” aux personnes qui souhaitent devenir indépendants ou entrepreneurs et “les meilleurs outils logiciels” pour gérer une entreprise. “On a un même objectif : aider les starters, les start-up et les PME à se lancer et à grandir”, expose Fabien Pinckaers, lequel souligne la “grande complémentarité” entre les offres de Partena Professional et d’Odoo.

Un accès à 140 000 indépendants et 80 000 employeurs

L’objectif annoncé par Partena Professional est d’encadrer au mieux, chaque année, 15 000 nouveaux indépendants en Belgique. Les “starters” qui opteront pour la solution du secrétariat social auront accès gratuitement à un conseiller d’Odoo afin de les aider à intégrer les applications au sein de leur entreprise. La première application sera également gratuite. Ensuite, les entreprises paieront le nouveau tarif de 19,90 euros (par mois et par utilisateur). En amont de cet accompagnement, Odoo se chargera aussi de former les conseillers de Partena Professional actifs dans la trentaine d’agences du groupe.

Avec ce nouveau partenariat (qui s’ajoute à de précédents noués, ces derniers mois, avec KPMG, Proximus et Silverfin), Odoo accède, potentiellement, à un nombre important de nouveaux clients. Partena Professional, qui emploie 1 600 personnes, n’accompagne pas moins de 140 000 indépendants et 80 000 employeurs dans leurs démarches entrepreneuriales, leur administration sociale et la gestion de leur personnel.

guillement "Nous voulons être présents aux différentes étapes de la vie des indépendants et des entrepreneurs en agissant avec les meilleurs partenaires."

De son côté, Partena Professional devrait profiter de son alliance avec Odoo pour renforcer son positionnement de partenaire privilégié des indépendants et des PME belges. “Nous voulons être présents aux différentes étapes de la vie des indépendants et des entrepreneurs en agissant avec les meilleurs partenaires”, souligne Bruno Ronsse, qui insiste sur l’écosystème que Partena Professional développe au bénéfice des starters, des indépendants et des PME. Outre Odoo, on y trouve des acteurs comme MicroStart (octroi de microcrédits professionnels), P&V (assurances) et KPMG (”paquets salariaux”).