"Etex veut participer à la reconstruction de l’Ukraine"

En chiffres, cela se traduit par un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros en hausse de 25 % par rapport l’année précédente. La moitié de cette hausse est “organique”, l’autre moitié est imputable à l’acquisition fin mai 2022 du “leader européen de l’isolation” Ursa. Ce qui fait aussi dire au CEO que cette acquisition – qui s’est faite à un prix d’un milliard d’euros (soit l’équivalent d’environ huit fois le résultat opérationnel)- “s’est bien passée”. “Les résultats sont bien au-delà de nos espérances.” Cette acquisition a aussi eu pour effet de gonfler l’endettement autour du milliard d’euros (contre 214 millions en 2022). Pas de quoi poser un problème, selon le CEO car le rapport entre la dette et le cash-flow d'exploitation récurrent est de 1,6, soit un niveau largement au-dessous des niveaux considérés comme plus risqués (à partir de 3).

Le résultat net récurrent connaît lui une hausse moins forte ( +2,9 % à 275 millions d’euros) en raison de plusieurs éléments (effet taxe, prise en compte de l’hyper inflation en Amérique latine, etc).

Si l’année 2022 a été “extrêmement difficile”, c’est évidemment d’abord à cause de la guerre en Ukraine qui a fait grimper les prix de l’énergie et qui a en outre eu un impact direct sur les activités d’Etex. Son usine à Bakhmout, qui employait 200 personnes, a été bombardée à quatre reprises et a été dès lors fortement endommagée. La totalité du personnel a été prise en charge et relocalisée vers des lieux plus sûrs, mais une douzaine de personnes n’a pas souhaité quitter la ville. L’usine pourrait-elle redémarrer un jour ? “Il y a encore beaucoup d’incertitudes. Sera-t-on dans une zone russe ou ukrainienne ? Tout dépendra de la manière dont le conflit va se clôturer. L’Ukraine est un grand pays et reste une région où l’on veut être présente. Nous voulons montrer notre engagement vis-à-vis du personnel. On veut aussi participer à la reconstruction du pays”, nous explique Bernard Delvaux.

Deux usines en Russie

En rachetant Ursa, Etex a aussi hérité de deux usines en Russie qui sont gérées de manière totalement autonomes depuis l’invasion de l’Ukraine. Ce qui veut dire qu'” il n’y a plus aucun contact”. Le groupe belge travaille sur une “solution de sortie” tout en sachant qu’une vente aujourd’hui correspondrait “à faire un cadeau à l’acheteur” . Le but reste néanmoins de sortir de la Russie “le plus vite possible”. “J’ai l’impression qu’on sera capable de le faire dans un délai rapide. On veut faire les choses de manière correcte”, poursuit le CEO. Ces deux usines, qui emploient 150 à 200 personnes, correspondent à 10 % de l’activité d’Ursa.

Effet de compensation

Pour 2023, Bernard Delvaux se montre confiant, tout en ajoutant qu’elle sera encore marquée “par beaucoup d’incertitudes”. Il fait le constat que ceux qui peuvent accéder à une nouvelle construction sont “moins nombreux”. Mais il pourrait y avoir un effet de compensation par une demande plus forte pour les rénovations. À moyen terme, il se dit “extrêmement optimiste sur le fait que le groupe va pouvoir récupérer une croissance liée à un marché dont les besoins sont incontestables et pour lesquels ses produits sont bien adaptés”. Et de rappeler “les besoins gigantesques de rénovation en Europe et en Belgique en particulier”.

Depuis 2012, le groupe – qui emploie 13 500 personnes dans le monde – a entièrement orienté ses activités pour devenir “un leader des solutions de construction légères”. Cela s’est traduit par l’abandon des activités liées aux tuiles en terre cuite et en béton, l’acquisition d’actifs dans le domaine des plaques de plâtre en Europe et en Australie, la création de la division New Ways, qui a permis à Etex de concrétiser ses ambitions en matière modulaire et d’installations hors site, le développement de la protection passive contre l’incendie et, enfin, l’acquisition des actifs d’Ursa dans le domaine de l’isolation en laine de verre et en du polystyrène extrudé en Europe.