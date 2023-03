La Wallonie, une région de petits bailleurs… très majoritairement masculins

En Wallonie, sur les 1 673 316 logements recensés dans le Census 2011, la majorité (56,5 %) est occupée par leur propriétaire. Plus d’un logement sur cinq (21,4 % ) est loué par un bailleur particulier. Si on exclut les logements qui sont la propriété de sociétés, 95,6 % des logements ont un propriétaire wallon. La Wallonie est également une région de petits bailleurs. Parmi les 357 767 logements loués par un particulier, 43 % ont un propriétaire qui ne met en location qu’un seul logement.

Inégalité de genre

Autre constat de l’Iweps, l’inégalité de genre dans la propriété de logements, en particulier chez les bailleurs : il y a deux fois plus de logements avec un bailleur masculin qu’avec un bailleur féminin, et cette part s’accroît avec les grands bailleurs. Et pour les propriétaires occupants, l’homme est très souvent l’unique propriétaire du logement familial. “En l’absence d’information sur les contrats de mariage, ces indicateurs peuvent néanmoins surestimer les inégalités”, nuance néanmoins le rapport.

Les petits bailleurs représentent un groupe social “non négligeable” de 13,6 % des ménages wallons. Si ces bailleurs, souvent des indépendants ou des chefs d’entreprise, ne font pas partie de la catégorie des plus riches, ils ne peuvent pas non plus être qualifiés de “pauvres”. Les loyers perçus constituent souvent un bonus par rapport à d’autres revenus.

Vu que ces bailleurs ne sont pas parmi les plus nantis de la population, les auteurs de l’étude estiment qu’une taxe uniforme sur les loyers ne serait pas pertinente. Ils préconisent une taxe de l’ensemble des revenus du capital ou alors une taxe plus globale et progressive des revenus locatifs. À noter toutefois qu’on n’a plus entendu parler de taxation des loyers dans le cadre des dernières discussions sur la réforme fiscale.