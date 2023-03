Les créanciers de la maison-mère d'Inno vont devoir abandonner plus d'un milliard d'euros de dettes

Le groupe a entamé en octobre dernier une procédure de protection contre ses créanciers, faisant face à de graves problèmes financiers. Selon son patron, au moins un magasin sur trois en Allemagne va devoir fermer. La filiale belge Inno dit ne pas être impliquée. Galeria souhaiterait vendre les enseignes belges mais cette procédure n'avait pas encore commencé il y a un mois, avait appris le personnel. Pour l'instant, rien ne devrait changer pour Inno, même si le plan de restructuration évoqué par Wirtschaftswoche mentionnerait toujours une vente.

Déjà la deuxième lutte pour sa survie

Selon l'hebdomadaire, les fournisseurs, bailleurs et autres créanciers du groupe doivent annuler la majeure partie de leur créance. Ils n'en récupéreraient que 2 à 3,5 %, selon le média allemand. En cas de rejet du plan, la perte pourrait toutefois s'avérer plus grande encore. Certains créanciers ont cependant des garanties, comme le gouvernement allemand qui a injecté 680 millions d'euros l'an dernier via le fonds de stabilité économique (WSF). Ceux-ci devraient donc subir moins de pertes. WSF serait également impliqué dans la vente d'Inno.

Galeria Karstadt Kaufhof compte 131 magasins en Allemagne et emploie quelque 17 000 personnes. En Belgique, Inno est déployé dans 16 enseignes et emploie un millier de personnes.

C'est la deuxième fois en quelques années que Galeria Karstadt Kaufhof doit lutter pour sa survie. En avril 2020, peu après le déclenchement de la pandémie de coronavirus, près de 4 000 emplois avaient été perdus et une quarantaine de magasins fermés. Quelque deux milliards d'euros de dette avaient été annulés.