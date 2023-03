Renouvellement du permis de Brussels Airport : "Aujourd'hui, la population de ma commune vit un enfer"

La Flandre a décidé de ne pas consulter les autres Régions dans le cadre du renouvellement du permis de l’aéroport national. Comment jugez-vous cette attitude ?

On le vit très mal. Nous sommes la commune la plus survolée de toute la Région bruxelloise et sans doute de toute la Belgique. Près de 40 % des décollages passent au-dessus de Woluwe-Saint-Pierre. La piste 01 est aussi surutilisée pour les atterrissages à très basse altitude. Aujourd’hui, la population de ma commune vit un enfer. Cela nous fâche que nous ne soyons pas consultés, alors que d’autres communes flamandes, moins survolées, le sont. La Région flamande a la plupart des bénéfices économiques de cet aéroport mais les nuisances se retrouvent massivement en Région bruxelloise, voire dans le Brabant wallon. Plus de 80 % des plaintes reçues par le service de médiation proviennent ainsi des francophones. Nos avocats sont sur le dossier et on fera évidemment entendre notre voix dans le cadre de l’enquête publique qui aura lieu. On a des éléments à mettre sur la table.

Selon vous, l’aéroport de Bruxelles doit-il arrêter de croître ?

Zaventem doit devenir un “city airport” et on doit travailler pour répartir les activités low cost et le fret dans d’autres aéroports du pays. On a vu lors des attentats de 2016 que cette solidarité et cette répartition des tâches étaient possibles entre les aéroports belges. Mais ce n’est pas l’ambition de la direction de l’aéroport qui veut augmenter de manière considérable le nombre de passagers, pour passer à 32 millions de passagers annuels en 2030, et doubler l’activité fret. Cela est inacceptable. Selon nous, il faut interdire les vols de nuit, limiter le nombre de mouvements à 220000 par an, soit à peu près le nombre actuel de mouvements. Et enfin, il faut interdire les avions les plus bruyants. Ce sont trois propositions qui devraient obtenir le consensus, tant au nord qu’au sud du pays. J’ai interpellé à de très nombreuses reprises le ministre fédéral Gilkinet (Ecolo) sur le sujet, mais c’est “silence radio”. Je n’ai jamais vu un ministre qui a fait aussi peu sur ce dossier. Au moins, les autres avaient essayé de faire bouger les choses. Ici, il n’y a absolument rien, nada. Aucune petite mesurette n’a été proposée, que ce soit en termes d’environnement, de respect des riverains ou même en matière de sécurité.

Pensez-vous que ce dossier pourrait causer une crise communautaire ?

En tout cas, on se battra jusqu’au bout si ce nouveau permis ne nous convient pas. On introduira tous les recours possibles et imaginables. Je demande aussi au ministre bruxellois Maron (Ecolo) de saisir sans délai le comité de concertation, vu que ce dossier a clairement un impact sur la Région bruxelloise. Il faut éviter d’arriver comme des carabiniers d’Offenbach quand tout sera décidé. C’est un dossier extrêmement complexe depuis les années 2000. Une solution miracle sera difficile à trouver, mais la crise climatique que nous vivons doit remettre en cause le développement débridé de cet aéroport. Il y a ainsi des mesures environnementales immédiates qui peuvent satisfaire tout le monde. Ensuite, il faudra pouvoir se mettre autour d’une table pour rediscuter des plans de vols et éviter que les zones les plus densément peuplées soient davantage survolées.

